Президент ФИФА побывал в роли видеоарбитра

Во вторник во время товарищеского матча сборных Италии и Германии в Милане (0:0) Международная федерация футбола продолжила эксперимент с использованием так называемого видеоарбитра, призванного помочь рефери в спорных ситуациях, происходящих на футбольном поле. Массимо Бузакка, курирующий в ФИФА судейство, ознакомил с нюансами тестов президента ФИФА Джанни Инфантино и ответил на вопросы журналистов.

Напомним, что Международный совет (ИФАБ) в виде исключения разрешил в течение двух лет изучить возможность использования судьями видеозаписей. Речь о расширении прав арбитров, но не команд. Только они в рамках эксперимента могут запрашивать "помощь друга" либо пользоваться ею в ходе игры, получая подсказки по рации. Ни о каких особых полномочиях команд, их капитанов или тренеров вопрос не стоит. ФИФА не собирается предоставлять им право останавливать матч и требовать просмотра видеоповторов.

Видеоарбитр обеспечен доступом ко всем записям матча и может просматривать спорный момент (инцидент) по просьбе судьи, давая ему свою оценку, чтобы вместе выработать правильное решение. Либо же видеоарбитр, внимательно следя за игрой на одном или нескольких мониторах, по собственной инициативе с помощью коммуникационных средств поправляет действия рефери, сообщает о пропущенных эпизодах (к примеру, за спиной рефери один игрок ударил другого).

Если ситуация не требует дополнительных обсуждений и консультаций (как уже упомянутый в качестве примера удар соперника), видеоарбитр просто говорит судье, какие меры необходимо принять (наказать нарушителя красной карточкой, назначить или отменить пенальти и т.п.).

Если же у видеоарбитра есть сомнения, он предлагает рефери самому посмотреть видеозапись на мониторе, расположенном рядом с футбольным полем.

ИФАБ определил конкретные ситуации, в которых в ходе тестов можно использовать запись. Арбитры имеют право прибегать к помощи повторов, чтобы определить: правильно ли забит гол, следует ли удалить футболиста, кого из игроков необходимо наказать красной карточкой, нужно ли назначить 11-метровый удар. (Александр БОБРОВ)