23:57 2 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Преемственность дня. Сын Кирая начал играть за родной клуб отца... в трико


Сын бывшего вратаря сборной Венгрии Габора Кирая Матьяж начал выступать за клуб "Халадаш", в составе которого начинал карьеру его отец, сообщает Gianlucadimarzio.com. 13-летний голкипер выступает за команду в возрасте до 14 лет.

Примечательно, что Кирай-младший, как и его известный отец, выступает в нетипичных для современного футбола трико.

Напомним, Кирай получил всемирную известность во время чемпионата Европы 2016 года, когда его сборная вышла на турнир после 44-летнего перерыва. Одним из самых ярких игроков в составе венгерской сборной был 42-летний Кирай. Голкипер помог команде дойти до 1/8 финала турнира, где венгры проиграли Бельгии (0:4).

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