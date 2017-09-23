"Портленд" подписал контракт с 5-летним вратарем

"Портленд" подписал контракт с самым молодым футболистом в истории MLS, сообщает официальный Твиттер клуба. Новичком стал 5-летний вратарь Деррик Теллез.
Соглашение рассчитано на одну игру чемпионата - против "Орландо Сити", которая состоится в понедельник в 3.00 по московскому времени. Новичок уже провел тренировку с одноклубниками и внесен в заявку на матч. Теллез примет участие в предматчевой разминке, а также в построении при церемонии исполнения гимна.
Контракт был подписан при участии международного благотворительного фонда, помогающего исполнять желания смертельно больным детям. Мальчик уже перенес три операции из-за опухоли головного мозга.
It wouldn't be official without his own page. Read up on our newest signing: https://t.co/kIusiruVE4 #WelcomeDerrick #RCTID pic.twitter.com/Wt8h8v1Gdy– Portland Timbers (@TimbersFC) 22 сентября 2017 г.