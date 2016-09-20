Платини и УЕФА ведут переговоры о компенсации за досрочное расторжение контракта

Бывший глава УЕФА Мишель Платини ведет переговоры с организацией о компенсации за досрочное расторжение контракта, информирует Bloomberg. Француз был главой УЕФА с 2007 года, а в прошлом году был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков в 2011 году.

Впоследствии комитет по этике ФИФА дисквалифицировал Платини на 8 лет. Он оспорил данное решение сперва в апелляционном комитете ФИФА, затем в CAS и смог добиться сокращения дисквалификации до 4 лет.