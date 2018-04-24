Отец Куртуа назвал клеветой слова Вильмотса о сливе состава сборной Бельгии

Тьерри Куртуа, отец вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, в интервью La Derniere Heure отметил, что никогда не выкладывал в сеть состав сборной Бельгии на матчи. Ранее бывший главный тренер национальной команды Марк Вильмотс заявил, что Куртуа при помощи своего отца сливал в сеть стартовый состав команды на игры.

- Я никогда в жизни не сообщал состав команды ни одному журналисту! - сказал Тьерри Куртуа. - Я сам был футболистом и работал в клубе европейского уровня. Я знаю, насколько тема стартового состава деликатна. Мои товарищи по команде также знали это.

Марк Вильмотс: "Куртуа сливал стартовый состав сборной Бельгии. Это позор"