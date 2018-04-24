Марк Вильмотс: "Куртуа сливал стартовой состав сборной Бельгии. Это позор"

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс заявил, что вратарь Тибо Куртуа при помощи своего отца сливал в сеть стартовый состав команды на матчи.

- В 18.00 я давал игрокам теорию, а в 18.15 все уже было в интернете, - сказал Вильмотс в эфире телеканала beIN Sports. - Это означает, что кто-то из игроков сливал состав. И это все абсолютно серьезно. Французские журналисты рассказали мне, что это делал отец Куртуа.



Если ты так поступаешь, то просто не уважаешь свою родину. По-моему, это позор. У противника появляется больше времени, чтобы подготовиться к сопернику. Я же узнавал стартовый состав противника за час до начала матча. Но должен отметить, что на чемпионате мира-2014 в Бразилии такого не случалось.



Вильмотс был главным тренером сборной Бельгии с 2012 по 2016 год. До этого, на протяжении трех лет он работал ассистентом в национальной команде.