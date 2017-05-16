Оскар хочет видеть Диегу Косту в чемпионате Китая

Полузащитник "Шанхай Шанган" Оскар признался, что был бы рад переходу своего бывшего одноклубника Диегу Косты в чемпионат Китая. Ранее в СМИ появилась информация, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет заполучить 28-летнего испанца.

- Мне сложно давать определенный совет Косте, - цитирует Goal Оскара. - Единственное, что я могу сказать - мне очень нравится моя жизнь в Китае. Пока у меня нет никаких проблем. Культура здесь, очевидно, очень отличается от культуры Бразилии, но я постепенно привыкаю к ней. Каждый должен понять, чего он хочет больше всего. И я считаю, что лучший выбор для меня - перейти в Китай. Если Коста приедет сюда, я буду в восторге.