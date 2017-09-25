Охрана стадиона избила игроков китайского "Харбин Итэн"

Китайская футбольная ассоциация (CFA) проведет расследование инцидента, который случился в матче 27-го тура первого дивизиона страны между "Юньнань Лицзян" и "Харбин Итэн" (1:1). Перерыв между таймами затянулся на 50 минут из-за скандала, который случился в подтрибунном помещении.

Представители "Харбин Итэн" заявляют, что во время перерыва в их раздевалке "внезапно погас свет, после чего в помещение проникли десятки охранников и без причины начали избивать футболистов команды. От рук сотрудников стадиона несколько игроков получили серьезные повреждения.

В свою очередь, представители "Юньнань Лицзян" заявили, что охранники могли попытаться воздействовать на игроков "Харбин Итэн", поскольку в первом тайме матча гости вели себя очень агрессивно и пытались повлиять угрозами на главного арбитра встречи.