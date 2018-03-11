Нойштедтер избежал серьезной травмы

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер избежал серьезного повреждения в матче чемпионата Турции против "Малатьяспора" (2:0). "Малатьяспора" (2:0). Игрок сборной России открыл счет в первом тайме встречи, а на 59-й минуте из-за травмы шеи был заменен на экс-футболиста "Зенита" Нету. Нойштедтер был доставлен прямо со стадиона в больницу на машине скорой помощи.

Как сообщает официальный сайт "Фенербахче", игрок прошел томографию, его травма оказалась несерьезной, однако точные сроки его востановления не называются.

Напомним, что ранее из-за травм сборная России уже лишилась двух основных центральных защитников – Виктора Васина из ЦСКА и Георгия Джикию из "Спартака". Оба, скорее всего, пропустят чемпионат мира-2018.

В текущем сезоне Нойштедтер провел 23 матча и забил 3 гола в чемпионате Турции.