10:51 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Никлас Бендтнер: "Голоден до футбола и хочу забивать голы"

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Новичок "Русенборга" Никлас Бендтнер признался, что голоден до футбола, несмотря на возраст. 29-летний датчанин вчера подписал двухлетний контракт с норвежской командой.

- Я не специалист по норвежскому футболу, но я знаю, что "Русенборг" является воистину стабильным клубом, который берет лучшее от своих игроков, - приводит пресс-служба клуба Бендтнера. - Такого рода стабильность была и в "Арсенале", когда я играл за него. Могу обещать лишь одно - я до сих пор голоден до футбола и хочу постоянно забивать голы.

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