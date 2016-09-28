19:59 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Натхо удивлен тем, что не вызван в сборную Израиля

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что он крайне удивлен и разочарован решением главного тренера сборной Израиля Элиша Леви не вызывать его в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Македонией и Лихтенштейном.

– Полагаю, что нынешний список игроков сборной неидеальный, помимо меня есть еще опытные игроки, которые могли бы помочь, – подчеркнул Натхо. – Тем не менее, это решение тренера, мне лишь остается пожелать сборной успеха.

Я пока что не ухожу из сборной, однако невозможно знать, что будет в дальнейшем. (Эли ШВИДЛЕР)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ботаникум

баламошка ----- Зато умничает, как какой-нибудь "насри": раз его нет в сборной, то, значит, и состав этот НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ!?..... А сам в "старт" ЦСКА не попадает, похоже, что Бибрас больше "шабадит", чем пашет на тренировках, а Слуцкер стесняется требовать с представителя "богоизбранного" народа полной самоотдачи.

20:29

zoolord

Зря вы так, Бибрас стал классным игроком при Бердыеве. Дуй в Ростов скорее и кони от тебя точно огребутся!

20:26

Гаттузо зол!

А что ты так удивляешься. Не играешь за клуб , не попадаешь в сборную. Это только ваш Пельмен всех лавочников в т.ч. и из ЦСКА в сборную взял, потому все и профукал.

20:24

баламошка

Натхо не еврей, поэтому его и не вызвали. Это нацизм. Куда смотрит Яя Туре?

20:06

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