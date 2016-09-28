Натхо удивлен тем, что не вызван в сборную Израиля

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что он крайне удивлен и разочарован решением главного тренера сборной Израиля Элиша Леви не вызывать его в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Македонией и Лихтенштейном.

– Полагаю, что нынешний список игроков сборной неидеальный, помимо меня есть еще опытные игроки, которые могли бы помочь, – подчеркнул Натхо. – Тем не менее, это решение тренера, мне лишь остается пожелать сборной успеха.

Я пока что не ухожу из сборной, однако невозможно знать, что будет в дальнейшем. (Эли ШВИДЛЕР)