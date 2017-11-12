21:12 | Футбол — "Пас из-за границы"

Месси получит "Золотой мяч"-2017?

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В интернете появлась обложка специального номера журнала France Football, на которой изображен нападающий "Барселоны" Лионель Месси и "Золотой мяч". Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится 7 декабря.

Отметим, в 2016 году приз лучшему игроку мира получил нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Ранее в этом году португалец был признан лучшим футболистом года по версиям УЕФА и ФИФА.

Стали известны все претенденты на "Золотой мяч" 
 В Европе опять выбирают лучшего. Зачем?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

ерунда...если отбросить все. Мессии даже в тройку не попадает...вброс

21:41

Бней Иегуда

В этом году претендент только один, и это не Лёнька.))

21:29