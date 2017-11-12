Месси получит "Золотой мяч"-2017?

В интернете появлась обложка специального номера журнала France Football, на которой изображен нападающий "Барселоны" Лионель Месси и "Золотой мяч". Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится 7 декабря.

Отметим, в 2016 году приз лучшему игроку мира получил нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Ранее в этом году португалец был признан лучшим футболистом года по версиям УЕФА и ФИФА.

LEAKED: Lionel Messi will win the ballon d'or. Apparently, individual performances from now on will be more valued than trophies. pic.twitter.com/KnIau2dBPE – The Barça Nation (@BarcaNationENG) 11 ноября 2017 г.

Стали известны все претенденты на "Золотой мяч"

В Европе опять выбирают лучшего. Зачем?