Месси получит "Золотой мяч"-2017?

В интернете появлась обложка специального номера журнала France Football, на которой изображен нападающий "Барселоны" Лионель Месси и "Золотой мяч". Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится 7 декабря.
Отметим, в 2016 году приз лучшему игроку мира получил нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Ранее в этом году португалец был признан лучшим футболистом года по версиям УЕФА и ФИФА.
LEAKED: Lionel Messi will win the ballon d'or. Apparently, individual performances from now on will be more valued than trophies. pic.twitter.com/KnIau2dBPE– The Barça Nation (@BarcaNationENG) 11 ноября 2017 г.
Стали известны все претенденты на "Золотой мяч"
В Европе опять выбирают лучшего. Зачем?
tryam
ерунда...если отбросить все. Мессии даже в тройку не попадает...вброс
21:41
Бней Иегуда
В этом году претендент только один, и это не Лёнька.))
21:29