Стали известны все претенденты на "Золотой мяч"

Журнал France Football назвал всех номинантов на получение "Золотого мяча". На получение престижной индивидуальной награды претендуют Неймар, Лука Модрич, Марселу, Пауло Дибала,Н`Голо Канте, Ян Облак, Серхио Рамос, Филиппе Коутинью, Дрис Мертенс, Луис Суарес, Роберт Левандовски, Давид Де ХеаЮ Кевин Де Брейне, Харри Кейн, Эдин Джеко, Антуан Гризманн, Джанлуиджи Буффон, Тони Кроос, Садио Мане, Радамель Фалькао, Лионель Месси, Пьер-Эмерик Обамеянг, Матс Хуммельс, Эдинсон Кавани, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Иско, Эден Азар, Кильян Мбаппе.

Отметим, что дата вручения "Золотого мяча" остается неизвестной. В прошлом году приз лучшему игроку мира получил Криштиану Роналду. В голосовании участвуют журналисты со всего мира.