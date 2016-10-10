Мендеш и Криштиану Роналду поддержали Риксена в борьбе с болезнью

Португалец Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш поддержали бывшего игрока "Зенита" Фернандо Риксена, которому в 2013 году поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (ALS). Болезнь является неизлечимой, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.

В воскресенье "Рейнджерс", за который Риксен выступал с 200 по 2006 год, устроил благотворительный ужин в честь 40-летнего футболиста, на который в числе прочих были приглашены Криштиану Роналду и его агент. Мендеш записал видео, в котором выразил сожаление по поводу отсутствия не мероприятии и пригласил голландца в гости к нему и Криштиану Роналду в Мадрид при первой возможности.