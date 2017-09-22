Манджукич, Боатенг и Матич претендуют на звание автора лучшего гола сезона-2016/17

ФИФА определилась с претендентами на звание автора лучшего гола сезона-2016/17. В список вошли 10 футболистов.

На получение престижной награды претендуют Марио Манджукич ("Ювентус"), Кевин-Принс Боатенг ("Лас-Пальмас"), Неманья Матич ("Челси"), Оливье Жиру ("Арсенал"), Алехандро Камарго ("Универсидад Консепсьон"), Дейна Кастельянос (сборная Колумбии из игроков не старше 17 лет), Мусса Дембеле ("Селтик"), Авилес Уртадо ("Тихуана"), Оскарине Масулуке ("Барока"), Хорди Мбула ("Барселона", команда игроков не старше 19 лет).

Победитель будет выбран с помощью онлайн-голосования болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.