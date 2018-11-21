Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и "Реала" Хулен Лопетеги может продолжить карьеру за океаном. Как сообщает Sports Illustrated, Федерация футбола США вышла на связь со специалистом, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

По данным источника, Лопетеги проявил интерес к работе со сборной США, поэтому в ближайшее время отправится туда, чтобы обсудить детали контракта. Пока постоянного главного тренера у сборной США нет, временно команду возглавляет Дэйв Сарачан, под чьим руководством американцы одержали три победы, пять матчей проиграли и трижды сыграли вничью.