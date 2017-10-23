Криштиану Роналду - лучший игрок мира-2017 по версии ФИФА

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА.

При выборе лауреата проводился опрос среди главных тренеров и капитанов сборных, болельщиков и журналистов. В 2017 году Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018.

Награду форварду вручили двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдо и чемпион мира-1986, аргентинец Диего Марадона.

Помимо Роналду, на награду претендовали форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Бразилии Неймар, перебравшийся летом из "Барсы" в "ПСЖ".

Год назад победу также одержал Криштиану Роналду, опередивший Месси и Антуана Гризманна из "Атлетико".

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