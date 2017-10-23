Криштиану Роналду - лучший игрок мира-2017 по версии ФИФА

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА.
При выборе лауреата проводился опрос среди главных тренеров и капитанов сборных, болельщиков и журналистов. В 2017 году Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018.
Награду форварду вручили двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдо и чемпион мира-1986, аргентинец Диего Марадона.
Помимо Роналду, на награду претендовали форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Бразилии Неймар, перебравшийся летом из "Барсы" в "ПСЖ".
Год назад победу также одержал Криштиану Роналду, опередивший Месси и Антуана Гризманна из "Атлетико".
Congratulations, #CristianoRonaldo! 🙌– #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 23 октября 2017 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2017 🏆 pic.twitter.com/agzK4mBaci
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Атлетико
- Диего Марадона
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Роналдо
- Антуан Гризманн
Валерий Милан-Монако
Браво) Роналду!!!
23:37
msdan
SeverskSoyer А почему нет-то? Что в 2017 году сделал Месси? а что сделал пидрилка?
23:34
Flamenco
Несправедливо!!! 2016-2017 самое фуфлыжное награждение!!!! Фу на фифа и остальных нетрадиционных 3,14
23:22
SeverskSoyer
А почему нет-то? Что в 2017 году сделал Месси?
23:14
bor_bor
Это неправильно.
23:06
Sinaron
Ошибочный выбор.
22:58