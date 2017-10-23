22:55 | Футбол — "Пас из-за границы"

Криштиану Роналду - лучший игрок мира-2017 по версии ФИФА

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА.

При выборе лауреата проводился опрос среди главных тренеров и капитанов сборных, болельщиков и журналистов. В 2017 году Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018. 

Награду форварду вручили двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдо и чемпион мира-1986, аргентинец Диего Марадона.

Помимо Роналду, на награду претендовали форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Бразилии Неймар, перебравшийся летом из "Барсы" в "ПСЖ"

Год назад победу также одержал Криштиану Роналду, опередивший Месси и Антуана Гризманна из "Атлетико".

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Валерий Милан-Монако

Браво) Роналду!!!

23:37

msdan

SeverskSoyer А почему нет-то? Что в 2017 году сделал Месси? а что сделал пидрилка?

23:34

Flamenco

Несправедливо!!! 2016-2017 самое фуфлыжное награждение!!!! Фу на фифа и остальных нетрадиционных 3,14

23:22

SeverskSoyer

А почему нет-то? Что в 2017 году сделал Месси?

23:14

bor_bor

Это неправильно.

23:06

Sinaron

Ошибочный выбор.

22:58