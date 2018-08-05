Комличенко снова забил в чемпионате Чехии

Российский нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко забил второй гол в чемпионате Чехии.

В третьем туре "Млада Болеслав" в гостях играла с "Карвиной". Комличенко открыл счет в матче на 23-й минуте точным ударом головой. В самом конце первого тайма хозяева забили с пенальти ответный мяч. После перерыва команды продолжили обмениваться результативными атаками. В итоге "Млада Болеслав" одержала победу со счетом 4:3 и набрала первые три очка. В активе Комличенко в первых трех турах два гола и одна результативная передача.​