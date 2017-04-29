02:42 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Инфантино

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Комиссия по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование против президента организации Джанни Инфантино, сообщает немецкое издание Spiegel. Причиной послужила связь швейцарца с футбольным функционером из Зимбабве Филиппом Чиянгвой. По сообщению источника, речь идет о возможном влиянии Инфантино на процесс выборов главы Африканской конфедерации футбола. В марте новым президентом африканской конфедерации был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.

Отметим, что Комитет по этике ФИФА не в первый раз проводит расследование против Инфантино.

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