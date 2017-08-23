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17:13 | Футбол — "Пас из-за границы"

Колосков голосовал бы за Буффона. "А Месси и Роналду надоели"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, приехавший в Монако по приглашению УЕФА, в исполкоме которого он работал много лет, признался, за кого голосовал бы на выборах лучшего футболиста сезона.

– Вячеслав Иванович, за кого проголосовали бы, будь у вас такая возможность, – за Месси или Роналду? – поинтересовался корреспондент "СЭ" у Колоскова, встретив его в аэропорту Ниццы, куда сегодня прилетают все те, кого УЕФА пригласил на жеребьевки и мероприятия, посвященные старту нового еврокубкового сезона.

– За Буффона, – ответил Вячеслав Иванович. – А те двое уже надоели. Джанлуиджи заслужил приз. Наверняка это последний шанс получить такой трофей. Пусть он украсил бы его домашний музей. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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unfan

Рамос заслужил мяч уже давно.

17:38

Millwall82

Буфон конечно заслужил мяч, но именно по выслуге лет. Рональду проводит второй подряд феноменальный сезон. Прежде всего если титулы брать. А у Буфона что? Чемпионство серии А? Так себе достижение. Ну и финал ЛЧ. Хотя подчеркну за вклад в мировой футбол он как и Хави и Иньеста заслуживает мячик.

17:23

igogohruhru

короче надо давать мячики за выслугу лет

17:19