Колосков голосовал бы за Буффона. "А Месси и Роналду надоели"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, приехавший в Монако по приглашению УЕФА, в исполкоме которого он работал много лет, признался, за кого голосовал бы на выборах лучшего футболиста сезона.

– Вячеслав Иванович, за кого проголосовали бы, будь у вас такая возможность, – за Месси или Роналду? – поинтересовался корреспондент "СЭ" у Колоскова, встретив его в аэропорту Ниццы, куда сегодня прилетают все те, кого УЕФА пригласил на жеребьевки и мероприятия, посвященные старту нового еврокубкового сезона.

– За Буффона, – ответил Вячеслав Иванович. – А те двое уже надоели. Джанлуиджи заслужил приз. Наверняка это последний шанс получить такой трофей. Пусть он украсил бы его домашний музей. (Александр БОБРОВ)