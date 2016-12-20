Источник: Криштиану Роналду будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду будет признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, утверждает Mundo Deportivo. 9 января на торжественной церемонии 31-летнему португальцу будет вручена награда, на которую также претендуют аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и французский форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.

Стоит отметить, что ранее Роналду стал обладателем "Золотого мяча", который с этого года вновь вручает французское издание France Football. В 2016 году форвард с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а со сборной Португалии стал победителем Euro-2016.