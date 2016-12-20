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Источник: Криштиану Роналду будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду будет признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, утверждает Mundo Deportivo. 9 января на торжественной церемонии 31-летнему португальцу будет вручена награда, на которую также претендуют аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и французский форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.

Стоит отметить, что ранее Роналду стал обладателем "Золотого мяча", который с этого года вновь вручает французское издание France Football. В 2016 году форвард с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а со сборной Португалии стал победителем Euro-2016.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

МЕССИ №1, СУАРЕС №2, НЕЙМАР №3 ........ Крисина №28

16:03

oleg.bob

Месси в тройке незаслуженно. Своё выдающееся мастерство он показывает лишь с слабыми командами и середняками. А с силными соперниками, особенно в решающих матчах он- посредственный игрок, чуть выше среднего.

14:59

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