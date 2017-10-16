Иско: "Я не думаю о "Золотом мяче", его должен выиграть Роналду"

Полузащитник "Реала" Иско отметил, что "Золотой мяч" должен получить его партнер по команде Криштиану Роналду. Он также добавил, что оказаться в тройке претендентов на получение награды является его мечтой.

– Я не думаю о "Золотом мяче". На практике сделать это очень трудно. Я живу сегодняшним днем, – приводит As слова Иско. – Так или иначе его должен выиграть Роналду.

Попадание в тройку? В списке есть отличные игроки. На подиуме могут появиться Рамос и Модрич благодаря прекрасному сезону "Реала". Оказаться там – моя мечта.

Стали известны все претенденты на "Золотой мяч" // В Европе опять выбирают лучшего. Зачем?