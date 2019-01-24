Игроки "Ривер Плейта" перед матчем поддержали пропавшего Эмилиано Салу

Игроки "Ривер Плейта" перед матчем 12-го тура чемпионата Аргентины против "Унион Санта-Фе" провели церемонию в поддержку пропавшего нападающего Эмилиано Салы.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.