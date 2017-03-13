Игрок "Шанхай Шэньхуа" весь сезон будет получать уменьшенную зарплату из-за фола на Витселе

Полузащитник "Шанхай Шэньхуа" Цинь Шэн получил дополнительное наказание за нарушение правил в матче 2-го тура чемпионата Китая с "Тяньцзинем" (1:1), сообщает Squawka. На 24-й минуте встречи хавбек грубо наступил на ногу Акселю Витселю, за что получил красную карточку и был удален с поля. За этот фол игрок будет получать уменьшенную заработную плату до конца сезона. Ранее футболист был оштрафован на 300 тысяч юаней и переведен в дубль.

¡COMO SI FUERA UN NENE!#TevezxFOX | Insólita expulsión de Qin Sheng en un ¡córner a favor! y generó el fastidio de Carlitos... pic.twitter.com/EJAxorML58 – FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 марта 2017 г.