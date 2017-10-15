Хорхе Сампаоли: "Уважаю Видаля как человека и как профессионала"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил высокий профессионализм полузащитника сборной Чили Артуро Видаля. Ранее экс-наставник чилийцев заявлял, что Видаль любит выпить и не всегда контролирует себя.

– Я очень уважаю Видаля как человека и как профессионала, – цитирует Marca Сампаоли. – Так было раньше, так есть и сейчас. Он остается отличным футболистом, одним из лучших полузащитников. Я очень благодарен ему за все, что он дал команде. Располагать таким игроком в составе – это большая роскошь.