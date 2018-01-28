"Хельсингборг" объявил о переходе Гранквиста из "Краснодара"

"Хельсингборг" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником и капитаном "Краснодара" Андреасом Гранквистом. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано на 3,5 года в качестве игрока плюс 3 года на посту спортивного директора.

Отметим, что 32-летний швед покинет "быков" после завершения сезона-2017/18 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Гранквист отказался от продления контракта с российской командой. По информации Fotbollskanalen, за два года игрок обороны мог заработать 7 миллионов евро.

Напомним, Гранквист - воспитанник "Хельсингборга". Швед выступал за первую команду "красных" с 2004 по 2007 год. В "Краснодаре" он играл с 2013 по 2018 год. На его счету 124 матча и 3 гола. Отметим, что Гранквист был назван лучшим футболистом Швеции по итогам 2017 года, прервав гегемонию Златана Ибрагимовича, получавшего эту награду с 2007 по 2016 год.

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