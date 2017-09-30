Главный тренер "Иртыша": "Аршавин в одиночку может обыграть любого защитника, уровень мастерства зашкаливает"

Главный тренер "Иртыша" Вячеслав Грозный после матча 29-го тура чемпионата Казахстана против "Кайрата" (1:1) подчеркнул, что полузащитник Андрей Аршавин в одиночку может обыграть любого защитника. Он также добавил, что остался доволен игрой своей команды.

Отметим, что Аршавин отдал результативную передачу во встрече.

– После этого матча немного ощущения приятнее, чем после предыдущих домашних матчей, по результату и по качеству игры. Мы с игроками притерлись немного друг к другу, они больше выполняют наши задачи, это нормальная ситуация, – приводит официальный сайт "Кайрата" слова Грозного. -. Сегодня мы тактически правильно построили игру, потому что сыграть авантюрно, сыграть в такой же футбол, что и "Кайрат" – это нереально. Они лучше нас держат матч, класс игроков высочайший. Аршавин, Гоу, Исаэль в одиночку могут обыграть любого защитника, не обижая никого в Казахстане. Уровень мастерства зашкаливает.