Генсек ФИФА намерена добиться равного количества женщин и мужчин в руководстве

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетовала за недостаточное количество женщин в руководстве федерации. Самура заняла пост генсека в мае 2016 года и вошла в команду президента Джанни Инфантино, избранного ранее в феврале.

- Мы хотим видеть больше женщин в руководстве ФИФА, - цитирует CNN Самуру. - На руководящих постах становится всего 42 процента женщин, в то время, как в низших эшелонах мужчин менее 40 процентов. Наша цель к концу первого срока - 50 процентов женщин на всех уровнях.