16:19 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Генсек ФИФА намерена добиться равного количества женщин и мужчин в руководстве

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Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетовала за недостаточное количество женщин в руководстве федерации. Самура заняла пост генсека в мае 2016 года и вошла в команду президента Джанни Инфантино, избранного ранее в феврале.

- Мы хотим видеть больше женщин в руководстве ФИФА, - цитирует CNN Самуру. - На руководящих постах становится всего 42 процента женщин, в то время, как в низших эшелонах мужчин менее 40 процентов. Наша цель к концу первого срока - 50 процентов женщин на всех уровнях.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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abs68

Только она забывает в процентном соотношении сколько мужчин задействовано в футболе и сколько женщин, но скорее всего у неё какие-то личные проблемы, которая она пытается увязать с работой

16:32

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