Флик покинул пост спортивного директора сборной Германии

Спортивный директор сборной Германии Ханси Флик покинул свой пост, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза. Сообщается, что Флик сам попросил досрочно расторгнуть его контракт с организацией, который был рассчитан до 2019 года.

Флик работал в сборной Германии на протяжении 10 лет, до сентября 2014 года он был ассистентом главного тренера команды Йоахима Лева, после чего стал спортивным директором. Отмечается, что руководство Немецкого футбольного союза относится к решению Флика с сожалением, но уважением.