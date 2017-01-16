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Флик покинул пост спортивного директора сборной Германии

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Спортивный директор сборной Германии Ханси Флик покинул свой пост, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза. Сообщается, что Флик сам попросил досрочно расторгнуть его контракт с организацией, который был рассчитан до 2019 года.

Флик работал в сборной Германии на протяжении 10 лет, до сентября 2014 года он был ассистентом главного тренера команды Йоахима Лева, после чего стал спортивным директором. Отмечается, что руководство Немецкого футбольного союза относится к решению Флика с сожалением, но уважением.

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Материалы REN-TV

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