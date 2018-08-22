ФИФА создала комитет по стабилизации ситуации в Уругвайской футбольной ассоциации

ФИФА на официальном сайте сообщила о том, что бюро совета приняло решение назначить комитет по стабилизации ситуации в Уругвайской футбольной ассоциации (AUF). Такая мера связана с тем, что процедура выборов президента организации не соответствует требованиям прозрачности, изложенным в уставах ФИФА и КОНМЕБОЛ.

Мандат комитета будет действовать до 28 февраля 2019 года. Он будет отвечать за текущие дела AUF, а также рассмотрит устав организации и приведет его в соответствие требованиям ФИФА и КОНМЕБОЛ. Также комитет займется организацией и проведением выборов нового исполкома уругвайской организации на основе пересмотренного устава.