Фанаты "Фенербахче" устроили травлю Нойштедтеру

Фанаты "Фенербахче" в ярости на российского защитника команды Романа Нойштедтера после ничьей в матче 16-го тура чемпионата Турции против "Эрзурума". Встреча завершилась вничью 2:2, "Эрзурум" сравнял счет на 91-й минуте. "Фенербахче" остался на предпоследнем месте в таблице с 24 пропущенными мячами. Больше него пропустили только два клуба - "Акхисар" (26) и "Касымпаша" (27).

Siniyorcomolli: "Мы ничего не добьемся с этим никчемным Нойштедтером".

ProfAlexinho10: "Каждый матч голы приходят с точек Топала и Нойштедтера. Это уже не случайность".

Kuzeydenomer: "С самого начала сезона Нойштедтер невероятно плох".

16fb1907canary: "Слимани, Бензия, Рейес, Нойштедтер - немедленно на выход".

jdmorganjdean: "Нойштедтер, ты подонок, пошел к черту. С этим парнем точно нужно расторгать контракт!".

SonsuzsadaKatt: "У Нойштедтера есть право уйти из команды".

Нойштедтер защищает цвета "Фенербахче" с 2016 года после перехода из "Шальке".