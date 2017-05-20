 Эссьен подрабатывает газонокосильщиком в Индонезии. ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
07:47 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Эссьен подрабатывает газонокосильщиком в Индонезии

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Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен взял в руки газонокосилку. Произошло это в Индонезии на клубной базе "Персиб Бандунг", за который сейчас выступает ганец. Напомним, Эссьен ушел из лондонской команды в 2014 году. После этого он выступал за "Милан" и "Панатинаикос", а в марте этого года подписал контракт с индонезийцами.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Помотала жизнь парня)

08:16