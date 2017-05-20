Эссьен подрабатывает газонокосильщиком в Индонезии

Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен взял в руки газонокосилку. Произошло это в Индонезии на клубной базе "Персиб Бандунг", за который сейчас выступает ганец. Напомним, Эссьен ушел из лондонской команды в 2014 году. После этого он выступал за "Милан" и "Панатинаикос", а в марте этого года подписал контракт с индонезийцами.

Michael Essien here, who appears to have gone straight from a game, to community service. pic.twitter.com/no69DHt2F9 – ODDSbible (@ODDSbible) 19 мая 2017 г.