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Еще один вратарь "Шапекоэнсе" выжил после авиакатастрофы

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Вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон остался в живых после авиакатастрофы с участием бразильской команды. Как сообщает 360 Radio Colombia, 24-летний голкипер доставлен в больницу Рионегро, о состоянии его здоровья и травмах данных нет. Ранее стало известно, что выжили вратарь Данилу и защитник Алан Рушел.

Напомним, что в Колумбии потерпел крушение самолет, на котором "Шапекоэнсе" летел на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ". На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. В результате крушения, которое случилось из-за отказа электрооборудования, в живых остались по разным данным от 6 до 15 человек. Специальные службы продолжают работу на месте аварии.

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