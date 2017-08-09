Экс-игрок "Барселоны" Рафаэль Маркес обвинен в связях с наркоторговцами

Министерство финансов США обвинило бывшего защитника "Барселоны" Рафаэля Маркеса в участии в торговле наркотиками. Как сообщает сайт ведомства, футболист вошел в число 22 человек, которые проходят по делу о наркотрафике из Мексики в США.

Отмечается, что 38-летний футболист имеет связи с одним из главарей наркокартелей. В связи с этим все счета Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована.

Сейчас Маркес выступает за "Атлас". На счету защитника 142 матча за сборную Мексики, в которых он забил 17 голов.