Экс-игрок "Барселоны" Рафаэль Маркес обвинен в связях с наркоторговцами

Министерство финансов США обвинило бывшего защитника "Барселоны" Рафаэля Маркеса в участии в торговле наркотиками. Как сообщает сайт ведомства, футболист вошел в число 22 человек, которые проходят по делу о наркотрафике из Мексики в США.
Отмечается, что 38-летний футболист имеет связи с одним из главарей наркокартелей. В связи с этим все счета Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована.
Сейчас Маркес выступает за "Атлас". На счету защитника 142 матча за сборную Мексики, в которых он забил 17 голов.
Непорочный как ТИ
барселончики они такие, криминальные наклонности не спрятать!
00:11
баламошка
Наш пострел везде поспел.
22:51 9 августа