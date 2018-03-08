Эден Азар – о Карраско: "Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке запасных в "Атлетико"

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар поддержал соотечественника Янника Феррейру-Карраско, который перешел из "Атлетико" в китайский "Далянь". По мнению Азара, лучше иметь постоянную игровую практику в Китае, чем сидеть на скамейке запасных в мадридской команде.

– Я не могу залезть Карраско в голову, но знаю, что он хотел покинуть "Атлетико", – приводит La Derniere Heure слова Азара. – Возможно, предложение из Китая было единственным вариантом. Ведь, останься он в Мадриде, мог бы не выходить на поле до конца сезона. Сейчас он уверен, что сможет много выходить на поле. Лучше играть в Китае, чем сидеть в запасе в Испании.

Конечно, этот выбор кажется странным, но я уверен, что на то есть свои причины. У меня нет проблем с футболистами, уезжающими играть в Китай. Витсель играет там уже несколько месяцев, теперь Карраско. Чемпионат мира начнется через три месяца, и, думаю, невозможно потерять свой уровень за такое короткое время. Трансфер Карраско никак не поменял планов сборной Бельгии.

Карраско выступал за "Атлетико" с 2015 года. Он провел за клуб 124 матча, в которых забил 23 гола и сделал 17 результативных передач. В конце февраля Карраско и полузащитник Николас Гайтан перешли из "Атлетико" в "Далянь.