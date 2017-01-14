Эдегор дебютировал в составе "Херенвена"

Полузащитник "Херенвена" Мартин Эдегор совершил дебют в составе команды в игре 18-го тура чемпионата Голландии против "АДО ден Хаг" (2:0). Норвежец появился на поле на 89-й минуте, заменив полузащитника Арбера Зенели.

Напомним, что 18-летний хавбек был арендован "Херенвеном" у "Реала" до 2018 года. Эдегор перешел в мадридскую команду в январе 2015 года из "Стремсгодсета" за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в "Королевском клубе" составляла 2,5 миллиона евро за сезон, что превышало зарплату некоторых игроков первой команды "Реала".