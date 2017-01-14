22:34 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Эдегор дебютировал в составе "Херенвена"

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Полузащитник "Херенвена" Мартин Эдегор совершил дебют в составе команды в игре 18-го тура чемпионата Голландии против "АДО ден Хаг" (2:0). Норвежец появился на поле на 89-й минуте, заменив полузащитника Арбера Зенели.

Напомним, что 18-летний хавбек был арендован "Херенвеном" у "Реала" до 2018 года. Эдегор перешел в мадридскую команду в январе 2015 года из "Стремсгодсета" за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в "Королевском клубе" составляла 2,5 миллиона евро за сезон, что превышало зарплату некоторых игроков первой команды "Реала".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Fry48

хотя, это я не привык, что уже 17-й))) а если серьёзно, как бы он судьбу Черышева не повторил. тот тоже всё по арендам да по арендам ездил...

22:57

Fry48

фигасе аренда! до 18 года)

22:56

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