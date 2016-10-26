Джоуи Бартон может расторгнуть контракт с "Рейнджерс"

Полузащитник "Рейнджерс" Джоуи Бартон в ближайший четверг обсудит свое будущее с руководством шотландского клуба, сообщает Sky Sports. 34-летний англичанин не выходил на поле в составе команды с сентябрьского матча шотландской премьер-лиги против "Селтика" (1:5).

После крупного поражения разгорелся конфликт, в который оказались вовлечены главный тренер "Рейнджерс" Марк Уорбартон, сам Бартон и его партнеры по команде. С момента появления в составе шотландского клуба летом этого года англичанин выходил на поле в восьми матчах.

Контракт 34-летнего полузащитника, известного по выступлениям за "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Марсель", рассчитан на два года. По информации прессы, в рамках встречи между руководством "Рейнджерс" и игроком речь пойдет о компенсации в случае досрочного расторжения контракта.