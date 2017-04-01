Джексон Мартинес летом может перейти в "Галатасарай"

Нападающий "Гуанчжоу Эвергранд" Джексон Мартинес контактировал с представителями "Галатасарая", информирует Hurriye. Турецкий клуб планирует подписать колумбийца летом, но многое будет зависеть от физической формы форварда, который не получает в Китае игровой практики в достаточном количестве.

В связи с ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая Мартинес выпал из обоймы основных игроков своего клуба. Зимой главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луиза Фелипе Сколари сообщил, что больше не рассчитывает на 30-летнего футболиста.