Два сотрудника "Бешикташа" погибли в результате теракта в Стамбуле

"Бешикташ" на своем официальном сайте сообщил о том, что в результате взрывов у домашнего стадиона после матча чемпионата Турции с "Бурсаспором" (2:1) погибло два сотрудника клуба. Это 29-летний Уджу Тунч, который был работником клубного магазина, а также Веф Каракурду, работавший в отделе службы безопасности арены.

Напомним, что около арены после встречи прогремело два взрыва. Один произошел прямо около стадиона возле здания "Сюзер Плаза" – у автобуса со спецназом МВД была подорвана заминированная машина. Другой – в парке Мачка. Там мог быть террорист-смертник. Число погибших в результате теракта в Стамбуле достигло 29 человек, 166 пострадали.



