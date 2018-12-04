Диджея Сольвейга обвинили в домогательствах к норвежской футболистке

Диджей Мартин Сольвейг получил порцию критики после церемонии вручения награды "Золотой мяч". Пользователи интернета обвинили его в домогательствах к норвежской футболистке Аде Хегерберг, которая была признана лучшим игроком года в женском футболе.

Во время вручения награды Сольвейг спросил у футболистки "Лиона", умеет ли она танцевать тверк. Хегерберг произнесла сухое "нет" и удалилась со сцены. Затем норвежка все же станцевала с Сольвейгом под композицию Фрэнка Синатры.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a – A West (@ayyy_west) 3 декабря 2018 г.

Вопрос Сольвейга возмутил пользователей сети, послче чего диджею пришлось объяснять свой поступок.

"Немного удивлен тому, что читаю в сети, ведь я не хотел никого обидеть. Это была шутка, возможно, плохая, я хочу извиниться за то, что ей мог обидеть. Не знал, что это могут посчитать преступлением", - заявил Сольвейг в видеообращении в Твиттере.

Сама Хегерберг заявила, что не видит в словах диджея ничего плохого. По словам футболистки, она была счастлива и с удовольствием станцевала с Сольвейгом.