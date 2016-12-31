Дель Боске предлагали 15 миллионов евро в год в Китае

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске рассказал, что к нему проявляет интерес один китайский клуб, который готов платить специалисту большие деньги. При этом дель Боске отказался от предложения.

– Один китайский клуб предложил мне зарплату 15 миллионов евро в год, – приводит El Confidencial слова Дель Боске. – Но для меня финансовая составляющая никогда не являлась главной. Самый любимый мой период – работа в академии "Реала", там мы сотрудничали с отличными специалистами, правда тогда зарабатывали только на необходимые для жизни вещи.