09:48 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Дель Боске предлагали 15 миллионов евро в год в Китае

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Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске рассказал, что к нему проявляет интерес один китайский клуб, который готов платить специалисту большие деньги. При этом дель Боске отказался от предложения.

– Один китайский клуб предложил мне зарплату 15 миллионов евро в год, – приводит El Confidencial слова Дель Боске. – Но для меня финансовая составляющая никогда не являлась главной. Самый любимый мой период – работа в академии "Реала", там мы сотрудничали с отличными специалистами, правда тогда зарабатывали только на необходимые для жизни вещи.

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