Бывший тренер "Селтика" арестован по подозрению в педофилии

Бывший тренер юношеских команд "Селтика" Джим Маккафферти арестовал в Белфасте по подозрению в педофилии. Как сообщает The Mirror, 70-летний специалист был задержан полицией в своем доме после признания ряда футболистов в том, что в детстве они стали жертвой домогательств со стороны специалиста.

Предварительно Маккафферти арестован до 5 января. Следствие полагает, что сексуальные домогательства со стороны тренера имели место в период с 2011 по 2014 год. В молодежной системе "Селтика" тренер отработал 20 лет.