Брага возглавит "Фламенго"

Новым главным тренером "Фламенго" будет Абел Брага. Как сообщает Globo, 66-летний специалист договорился о подписании контракта со следующего сезона. Бывший игрок "ПСЖ" уже работал с "Фламенго" в 2002 году и в этот раз его задачей будет завоевание титулов.

– Вы можете мне поверить, я отдам все, чтобы выиграть Кубок Либертадорес, – сказал Брага.

"Фламенго" под руководством Доривала Жуниора квалифицировался в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес, став вторым в чемпионате Бразилии после "Палмейраса".