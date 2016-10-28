Болельщики выкупили "Мотеруэлл" за 1 фунт

Объединение фанатов "Мотеруэлла" Well Society стало владельцем клуба, сообщает BBC. 76 процентов акций были приобретены у предыдущего владельца Леса Хатчинсона за 1 фунт стерлингов. За ту же сумму Хатчинсон выкупил клуб с долгами у предыдущего владельца Джона Бойла.

Одним из важных пунктов соглашения является то, что в течение первых трех лет клуб будет гасить кредиты за счет процента от трансферов футболистов с целью защиты своей финансовой стабильности. Через три года оставшиеся задолженности будут погашены по фиксированному графику.

В текущем сезоне чемпион Шотландии-1931/32 занимает предпоследнее место в чемпионате страны. Он стал первым клубом шотландской премьер-лиги, выкупленным болельщиками.