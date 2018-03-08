Блаттер пытается добиться снятия отстранения от футбольной деятельности

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер собирается обратиться в комитет по этике организации с целью добиться пересмотра дела о его отстранении от футбольной деятельности на шесть лет. 81-летний швейцарец, как и экс-глава УЕФА Мишель Платини, в конце 2015 года был отстранен на 8 лет. В дальнейшем срок был сокращен до 6 лет.

- Прошло 2,5 года, но ничего не поменялось, - цитирует Reuters Блаттера. - Я собираюсь получить решение комитета по этике, чтобы снять отстранение. Я хочу понять, как можно изменить ситуацию. Рассчитываю, что все станет ясно в ближайшие три месяца.

Напомним, Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Он ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в июне 2015 года. В феврале 2016-го его на этом посту сменил Джанни Инфантино.