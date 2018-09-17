Бекхэм - Ибрагимовичу: "500 голов! Ты очень, очень старый"

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил Златана Ибрагимовича с 500-м голом в карьере. Юбилейный мяч 37-летний форвард провел в составе бывшего клуба Бекхэма "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Златан, хочу тебя поздравить. 500 голов. Какая карьера, какой игрок, какое достижение! Было приятно играть с тобой и против тебя. Приятно быть твоим другом. 500 голов... Значит ты очень, очнь старый. Но если серьезно, мои поздравления.

Тебе нужно поработать только над одной вещью. Ты немного скромный. Работай над этим, и все получится. Поздравляю, друг. Невероятно", - сказал Бекхэм в видеообращении Ибрагимовичу.

Ибрагимович и Бекхэм вместе провели полсезона в "Милане" в начале 2010 года, а также полсезона в "ПСЖ" три года спустя. Теоретически они могут пересечься в MLS в 2020 году. Если Златан продолжит карьеру, то сможет встретиться с новым клубом лиги "Интер Майами", совладельцем которого является Бекхэм.