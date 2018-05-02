Андрей Аршавин: "Окончание карьеры близко"

Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин в эфире Kazakh TV отметил, что скоро может завершить профессиональную карьеру. По словам игрока, он планирует остаться в футболе. 29 мая Аршавину исполнится 37 лет.

- Андрей, сколько еще сможете играть на профессиональном уровне?



- Я думаю, что конец близок и он рядом.



- Куда пойдете после окончания карьеры?

- Футбол - это мое любимое занятие в жизни. Я бы хотел остаться в футболе. В каком качестве? Как жизнь сложится.



- Пугают мысли, что придется завершить карьеру?

- Моментами конечно пугает, потом отхожу, а потом опять пугаюсь. Поспрашивайте других футболистов, я уверен, что это очень тяжелый момент для всех, ведь жизнь полностью должна измениться. А как и что будет никто не знает.



После семи стартовых туров чемпионата Казахстана на счету Аршавина четыре гола и пять результативных передач.

Супергод Аршавина. Его не остановить