Андрей Аршавин: "Окончание карьеры близко"

Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин в эфире Kazakh TV отметил, что скоро может завершить профессиональную карьеру. По словам игрока, он планирует остаться в футболе. 29 мая Аршавину исполнится 37 лет.
- Андрей, сколько еще сможете играть на профессиональном уровне?
- Я думаю, что конец близок и он рядом.
- Куда пойдете после окончания карьеры?
- Футбол - это мое любимое занятие в жизни. Я бы хотел остаться в футболе. В каком качестве? Как жизнь сложится.
- Пугают мысли, что придется завершить карьеру?
- Моментами конечно пугает, потом отхожу, а потом опять пугаюсь. Поспрашивайте других футболистов, я уверен, что это очень тяжелый момент для всех, ведь жизнь полностью должна измениться. А как и что будет никто не знает.
После семи стартовых туров чемпионата Казахстана на счету Аршавина четыре гола и пять результативных передач.
Bred38
Ах да еще забыл...Нойштедтер поедет...а Шава нет...))
16:56
Slim Taller
Настоящая карьера Аршавина закончилась давным-давно.После Казахстана можно рвануть ещё в Индию поиграть.Десять голов за сезон индусам можно до пятидесяти лет забивать.
16:52
ValeraK
Заболотный, покажи усы Черчесову скорее, чтобы тебя выкинули нах))
16:37
rocky big
усатый нерусь и ему не понять желания многих наших людей увидеть Аршавина на ЧМ. У него другой менталитет. И тренер он бестолковый, нормальный тренер за 2 года уже бы создал команду..
16:25
Levbereg
А почему бы Карпина, Мостового, Тихонова, Титова, Аленичева, Зырянова, Аршавина и Смертина не позвать?Когда они играют на турнирах ветеранов, то техника вообще выше чем у абсолютного большинства футболистов нашей Премьер Лиги. Но для ЧМ нужны атлеты, молодые и сильные. Готовые выдержать темп чемпионата. Думаю, что чемпионат Казахстана ниже уровнем ЧМ. А так- всех этих футболистов ( и Ко) на 15 минут можно было поставить против любой команды среднего пошива.
16:19
Bred38
Как красиво было бы на домашнем ЧМ...поставить вишенку на торте...))) И ведь он заслужил чтобы хоть раз сыграть на ЧМ...всей своей игрой заслужил... И если кто-то мне скажет что Рауш или Комбаров или не к ночи сказано Самедов принесут больше пользы на ЧМ...я только улыбнусь... Но усатый приглашает на ЧМ знакомых, удобных бездарей...
16:14
Алек...
Мда , если бы не бабы , он мог бы и до золотого мяча даиграть.
16:02
HerculesKolya
Может усатого ещё осенит!
15:51
Платошкин Андрей
Всегда не любил Зенит и все что вокруг него. Особенно за покупку Данни. После нее Динамо покатилось вниз и дошло до ФНЛ. Но следует признать, что Аршавин самый лучший футболист в Российской истории 21 века. Яркий игрок: успехи Зенита в России и Европе и сборной России во многом его заслуга. Только с бабами ему не везло(
15:45
лабрадор
7 игр и 9 суммарных очков. вот это показатель. кто из наших,нынешних, так может ?)
15:43
vit316
Андрей, спасибо за твой футбол. Надеюсь и дальше сложится.
15:41
Igrok Igorek
Удивительно, но сейчас он намного лучше тех, кого Черчесов повезет на ЧМ...
15:41
Zakhary
Жаль, Анрюха, что не увидим тебя в составе на ЧМ
15:30
EnsiferumSP
Ещё 2 сезона, и чипсоед повесит бутсы на гвоздь. Хотя он может стать тренером дубля какой-то команды, или тренером команды из подвалов нижних дивизионов=)
15:30
Friend of Misery
Спасибо Андрей за Кубок Уефа и Евро 2008. Всем этим командам спасибо. Только и остается сейчас вспоминать, ибо сейчас без слез не взглянешь.
15:29