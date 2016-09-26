Андрей Аршавин: "Буду плохим тренером. Я псих"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что от будущего ничего не ждет. По словам экс-форварда сборной России, тренер из него получится плохой.

- Чем вы живете сейчас помимо футбола? Чего ждете от будущего?

- Мне интересна моя семья. Время, которое я с ней провожу. А от будущего не жду ничего. Ничего плохого и ничего хорошего. Просто живу настоящим. У меня нет никаких планов.

- Но какие-то представления есть? Например, хотите ли занять какую-то должность в "Зените"?

- Конечно, он всегда будет со мной. В какой именно роли - не знаю.

- Селекция?

- А это интересно?

- Кому-то да.

- Кому-то...

- Тренерство?

- Я буду плохим тренером.

- Почему?

- Я псих. (Филипп ПАПЕНКОВ)