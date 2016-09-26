Андрей Аршавин: "Буду плохим тренером. Я псих"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что от будущего ничего не ждет. По словам экс-форварда сборной России, тренер из него получится плохой.
- Чем вы живете сейчас помимо футбола? Чего ждете от будущего?
- Мне интересна моя семья. Время, которое я с ней провожу. А от будущего не жду ничего. Ничего плохого и ничего хорошего. Просто живу настоящим. У меня нет никаких планов.
- Но какие-то представления есть? Например, хотите ли занять какую-то должность в "Зените"?
- Конечно, он всегда будет со мной. В какой именно роли - не знаю.
- Селекция?
- А это интересно?
- Кому-то да.
- Кому-то...
- Тренерство?
- Я буду плохим тренером.
- Почему?
- Я псих. (Филипп ПАПЕНКОВ)
ntsg62
Просто обидели такого футболиста-другого такого долго в России не будет .Футбольный интеллект,техника,чутье и мастерство-все в нем.Только из-за него смотрел Зенит и Арсенал.Этот Боаш-ос-л сделал диверсию против российского футбола,больше никак не объяснить.И сейчас он играл бы неплохо ,если бы ставили в состав,хоть Керж играет,иногда.Нет пророка в своем отечестве.
15:42 26 сентября
Radej
Сплавили не за фиг человека из футбола, до того до шло что всякие shurы могут его попрекать фразами за которые оy никак упрека не заслужил. Тем более от всяких shur
15:24 26 сентября
Slim Taller
Андрей.и психи могут тренировать.Вон,Трефилов,вообще может только орать похабщину.И ничего,прекрасно тренирует.
14:21 26 сентября
shur
Это твои проблемы
13:44 26 сентября
shpasic
а был бы чудиком - мог бы в министры пойти!
13:32 26 сентября