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11:44 | Футбол — "Пас из-за границы"

Александр Хацкевич: "В Белоруссии вообще нет инфраструктуры"


Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что белорусские юношеские сборные уступают командам из Прибалтики. Специалист также добавил, что в футбол в стране никак не развивается.

– Белорусские юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве, – цитирует Tribuna Хацкевича. – Они на турнирах против этих сборных по 13 мячей пропускают, один забивают. И мы после этого говорим, что в Белоруссии футбол развивается? Нет нигде инфраструктуры, нет вообще ничего. А люди говорят: "У нас все хорошо". Но это понятно, для кого они говорят.

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1055352848.html

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