Александр Хацкевич: "В Белоруссии вообще нет инфраструктуры"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что белорусские юношеские сборные уступают командам из Прибалтики. Специалист также добавил, что в футбол в стране никак не развивается.

– Белорусские юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве, – цитирует Tribuna Хацкевича. – Они на турнирах против этих сборных по 13 мячей пропускают, один забивают. И мы после этого говорим, что в Белоруссии футбол развивается? Нет нигде инфраструктуры, нет вообще ничего. А люди говорят: "У нас все хорошо". Но это понятно, для кого они говорят.