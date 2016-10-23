Александер Чеферин: "Я против "убийства" национальных лиг"

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против создания объединенных лиг вместо национальных чемпионатов. В частности, топ-клубы Европы обсуждают идею создания закрытой суперлиги.

- Я против "убийства" национальных лиг, это не обсуждается, - цитирует AP Чеферина. - Есть разные идеи, и они необязательно плохи. Но УЕФА должен быть вовлечен в процесс реформ. И они не должны причинять вред национальным лигам, потому что без них футбол мертв.

Дополнительные турниры - это хорошая идея. В них могут принимать участие команды, не пробившиеся в еврокубки.